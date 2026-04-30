Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: операторы дронов станут новой военной элитой России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в учебный центр Ленинградского военного округа заявил, что специалисты по управлению беспилотными летательными аппаратами в ближайшем будущем сформируют ядро российской военной элиты.

«Те, кто сейчас занимается беспилотниками, — это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна», — подчеркнул Дмитрий Медведев, обращаясь к обучающимся.

По оценке политика, развитие БПЛА кардинально меняет облик современных боевых действий, создавая так называемые «зоны гарантированного уничтожения», где активность противника практически полностью парализуется. При этом одним из самых сложных вызовов остается борьба с массированным применением дронов.

«Никто не снимал с повестки дня проблему “роя дронов”, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Это очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров. Но можете не сомневаться, это все появится», — заверил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что глобальное соперничество государств трансформируется в перманентное состязание интеллектуальных решений и инженерных достижений.

«Гонка технологий, не просто гонка вооружений как раньше было, а гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен, в ближайшие десятилетия. Это касается всего, это касается и робототехники», — резюмировал политик. Соответствующее видео с места событий он опубликовал на платформе «Макс».

Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

