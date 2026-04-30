Фицо сказал, кого считает ответственными за покушение на него в 2024 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что читает ответственной за действия стрелявшего в него Юрая Цинтулы политическую оппозицию.
Цинтулу 21 ноября 2025 года приговорили к 21 году тюрьмы. Он выстрелил в Фицо пять раз с расстояния около метра. Премьер в тот момент приветствовал людей в центральном словацком городе Хандлова.
Фицо сказал, что верховный суд Словакии завершил дело 29 апреля. По его словам, сам он не вмешивался в процесс расследования.
Также словацкий премьер заявил, что, по его мнению, «перед судом должен был стоять не этот озлобленный человек, а те, кто его политически воспитали».
