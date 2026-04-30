Фицо сказал, кого считает ответственными за покушение на него в 2024 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что читает ответственной за действия стрелявшего в него Юрая Цинтулы политическую оппозицию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что читает ответственной за действия стрелявшего в него Юрая Цинтулы политическую оппозицию.

Цинтулу 21 ноября 2025 года приговорили к 21 году тюрьмы. Он выстрелил в Фицо пять раз с расстояния около метра. Премьер в тот момент приветствовал людей в центральном словацком городе Хандлова.

Фицо сказал, что верховный суд Словакии завершил дело 29 апреля. По его словам, сам он не вмешивался в процесс расследования.

Также словацкий премьер заявил, что, по его мнению, «перед судом должен был стоять не этот озлобленный человек, а те, кто его политически воспитали».

Читайте материал «Фицо заявил, что не видит перспективы завершения конфликта на Украине».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
