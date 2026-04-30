Трамп: Америке нужно больше таких людей, как Карл III

Президент США Дональд Трамп назвал Карла III «величайшим королем» и заметил, что Америке не хватает таких людей, как британский монарх. Об этом пишет лондонская The Times.

Лестные слова о британской королевской чете президент США произнес во время церемонии официального прощания в Белом доме. «Он великий король. Как по-моему, то он величайший король», — заметил президент США журналистам. Уже после того, как их величества покинули Белый дом, президент заметил: «Они по-настоящему великие люди. Нам в Америке нужно больше таких людей, как они».

Государственный визит короля и королевы начался в понедельник. Кроме прочего, он должен был подчеркнуть «особые отношения» между двумя странами и помочь залечить разлад между ними из-за отношения Великобритании к операции США в Иране.

Хотя сам визит уже назван наблюдателями безусловно успешным, его политическую часть сочли несколько противоречивой. Эксперты отметили слова президента Трампа, из которых можно было заключить, что Карл III в частном порядке поддержал американские действия в Иране.

Выступая на обеде в честь британских гостей, господин Трамп заявил, говоря об Иране: «Мы нанесли военное поражение этому конкретному противнику. И мы никогда не позволим ему — в этом Чарльз согласен со мной даже больше, чем я сам, — мы никогда не позволим этому противнику обладать ядерным оружием».

Букингемский дворец, со своей стороны, ограничился заявлением о том, что «король, естественно, помнит о давней и хорошо известной позиции своего правительства по предотвращению распространения ядерного оружия».

