«Дмитриев грамотный»: Вучич перешел на русский язык ради комплимента главе РФПИ

Александр Вучич по-русски назвал Кирилла Дмитриева очень грамотным человеком.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич публично оценил деловые качества главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Сербский лидер назвал его очень умным человеком и специально использовал русское слово «грамотный», подчеркнув высокий уровень российского представителя. Высказывание политика приводит ТV Pink.

Александр Вучич поблагодарил Кирилла Дмитриева за сказанные в свой адрес добрые слова и отметил, что прозвище «грамотный» закрепилось за российским коллегой неслучайно.

Стоит напомнить, что ранее сам Кирилл Дмитриев назвал Александра Вучича одним из немногих европейских политиков, кто в полной мере осознает глубину энергетического кризиса в Европе. Так глава РФПИ отреагировал на более раннее предупреждение сербского лидера о росте цен на нефть и связанных с этим последствиях.

