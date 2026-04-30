Медведев назвал проблему с БПЛА, с которой не справляется ни одна армия

Источник: РБК

Ни одна армия мира не способна справиться с «роем дронов», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа. Видео опубликовано в мессенджере «Макс».

«Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — сказал Медведев.

Эту задачу он охарактеризовал как «очень сложную» и многокомпонентную, требующую применения современного оборудования и искусственного интеллекта.

Специалистов по беспилотникам замглавы Совбеза охарактеризовал как «будущий костяк военной элиты России».

Дроны, в особенности оснащенные реактивными двигателями вместо обычных, Медведев назвал реальной угрозой для государства и населения, а также проблемой в ходе боевых действий.

В конце декабря 2025 года Медведев назвал укомплектование войск, специализирующихся на использовании беспилотных систем, приоритетным направлением для российской армии в 2026 году.

Войска беспилотных систем создали в России в ноябре 2025 года. Замначальник нового рода войск полковник Сергей Иштуганов тогда заявил, что штатные полки и подразделения уже сформированы и взаимодействуют с производителями дронов, процесс пополнения личного состава продолжается.

Президент России Владимир Путин в конце ноября 2025 года отмечал, что Россия превосходит Украину по количеству дронов, хотя сохраняется нехватка отдельных тяжелых моделей. В ходе прямой линии глава государства заявил, что власти планируют продолжать поддерживать разработчиков беспилотных систем.

Материал дополняется.

