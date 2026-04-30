Евросоюз приостановил финансирование Сербии

Евросоюз приостановил все финансирование Сербии из-за политики страны в судебной системе, сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос. Белград имел право получать гранты и финансирование от ЕС на проведение правовых реформ, хотя не входит в объединение.

«На данный момент мы приостановили все выплаты по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС», — сказала госпожа Кос на пресс-конференции в Фрибурге (цитата по RTRS).

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. Статус кандидата на вступление она получила в 2012-м. По данным правительства Сербии, с 2000 года республика получила от ЕС более €70 млрд в виде грантов, займов или инвестиций. Издание Politico сообщало, что Евросоюз может лишить Сербию финансирования на €1,5 млрд из-за близких отношений с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сербию могут лишить евроденег».

