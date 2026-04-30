В Норвегии предрекли Каллас историческое проклятие

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас столкнулась с резкой критикой из-за своей позиции по вопросу диалога с Россией. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X заявил, что политика эстонского дипломата ведет к катастрофическим последствиям для всего европейского региона.

«Будущие поколения будут проклинать ее имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы», — написал эксперт.

Поводом для жесткой оценки стало недавнее заявление Каллас о том, что страны Евросоюза «не должны унижаться», пытаясь инициировать переговоры с Москвой. Столь воинственная риторика вызвала вопросы у ряда европейских аналитиков относительно долгосрочных целей внешней политики ЕС.

Подобный скептицизм разделяют и в российском дипломатическом ведомстве. Еще в марте официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Евросоюз не способен выступать конструктивным посредником в урегулировании украинского кризиса. По оценке Москвы, любые попытки Брюсселя «способствовать урегулированию» традиционно сводятся к подрывной деятельности, направленной на затягивание противостояния.

