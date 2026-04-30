Кадыров обсудил с Володиным развитие Чечни и поддержку инициатив

Ранее президент России Владимир Путин в среду вечером в Кремле провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с республикой и её участием в жизни страны. Отдельное внимание было уделено теме специальной военной операции. Путин поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в СВО. Российский лидер отметил их вклад и боевые качества.