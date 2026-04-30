Пентагон призвал Европу «взять на себя бремя» помощи Украине

Военную помощь Украине должны оплачивать страны Европы, поскольку для них угроза «намного ближе». С таким призывом обратился глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил.

Источник: Reuters

Сенатор Энгес Кинг показал таблицу, на которой отображено сокращение помощи Украине со стороны США и увеличение расходов Европы. «Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы?», — задал он вопрос.

«Это прекрасная таблица. Считаю, что именно этого мы и хотим. Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и брала на себя бремя. Они богатые страны. Если это настолько важно для Европы, то европейским странам следует за это платить. В этом и заключается политика администрации [США]», — ответил министр.

Ранее Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет намерение добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. «В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка», — сказал он.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше