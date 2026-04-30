Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За шесть часов над регионами России сбили 24 украинских дрона

Дежурные средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск в четверг, 30 апреля, перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск в четверг, 30 апреля, перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Крыму и над Черным морем.

В Шебекинском округе Белгородской области пострадали здания, прицеп автомобиля и оборудование на территории местного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Новой Таволжанке повреждения получили жилые дома и дворовые постройки.

В Белгородском округе дрон влетел в окно квартиры многоэтажного дома. Село Таврово атаковали три беспилотника. В Грайворонском округе от взрывов пострадали окна в восьми квартирах, а также легковой автомобиль.

В 21:05 мск губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона уничтожили один беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 189 украинских беспилотников над регионами России. В ведомстве указали, что дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше