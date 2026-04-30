За шесть часов над регионами России сбили 24 украинских дрона

Дежурные средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск в четверг, 30 апреля, перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Крыму и над Черным морем.
В Шебекинском округе Белгородской области пострадали здания, прицеп автомобиля и оборудование на территории местного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Новой Таволжанке повреждения получили жилые дома и дворовые постройки.
В Белгородском округе дрон влетел в окно квартиры многоэтажного дома. Село Таврово атаковали три беспилотника. В Грайворонском округе от взрывов пострадали окна в восьми квартирах, а также легковой автомобиль.
В 21:05 мск губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона уничтожили один беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 189 украинских беспилотников над регионами России. В ведомстве указали, что дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
