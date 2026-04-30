В Белгородскую область приехала спецпредставитель генсека ООН по детям

В Детской областной клинической больнице Фрезье встретилась с несовершеннолетними, получившими ранения в результате обстрелов, и их родителями. Она также ознакомилась с деятельностью спортивного центра «Сирень», где спорт используется для психологической реабилитации детей. В пункте временного размещения при НИУ «БелГУ» спецпредставитель провела беседу с семьями, пострадавшими от обстрелов. В рамках визита была также осмотрена Белгородская ТЭЦ.