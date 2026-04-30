На Украине выросла поддержка вывода солдат ВСУ из Донбасса

На Украине растёт число граждан, которые поддерживают вывод ВСУ из Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, которые приводит «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Согласно результатам исследования, в марте против вывода украинских войск из Донбасса выступали 62 процента опрошенных. В апреле этот показатель снизился до 57 процентов. Кроме того, на Украине сокращается число людей, готовых терпеть конфликт «столько, сколько потребуется». В апреле этот показатель не достиг 50 процентов.

Между тем, Россия не устанавливала Украине конкретных сроков для вывода войск из Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что позиция РФ по Донбассу не изменилась. Москва по-прежнему считает вывод украинских сил одним из условий прекращения горячей фазы конфликта. Российская стороны уже неоднократно озвучивала эту позицию ранее.

