На Украине выросла поддержка вывода солдат ВСУ из Донбасса

Согласно результатам исследования, в марте против вывода украинских войск из Донбасса выступали 62 процента опрошенных. В апреле этот показатель снизился до 57 процентов. Кроме того, на Украине сокращается число людей, готовых терпеть конфликт «столько, сколько потребуется». В апреле этот показатель не достиг 50 процентов.
Между тем, Россия не устанавливала Украине конкретных сроков для вывода войск из Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что позиция РФ по Донбассу не изменилась. Москва по-прежнему считает вывод украинских сил одним из условий прекращения горячей фазы конфликта. Российская стороны уже неоднократно озвучивала эту позицию ранее.
