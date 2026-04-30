ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров «Океан» в Николаеве

По его данным, на предприятии под руководством британских военных собирали и вооружали безэкипажные катера. Такие аппараты, как утверждается, использовались против гражданских судов в Чёрном море.
«Прилетело в цех, где эти беспилотные катера находятся и вооружаются. Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за 10 км», — написал Лебедев.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке истребителя ВКС России на два украинских боевых самолёта в районе Сумской области. Украинские самолёты оказались в воздушном пространстве региона, после чего по ним был нанесён удар. Один из летательных аппаратов получил повреждения. После атаки самолёт начал дымить и покинул район.
