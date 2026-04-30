Кабмин РФ ограничил ввоз терминалов иностранных спутников двойного назначения

Российское правительство ввело запрет на ввоз в страну оборудования для работы с зарубежными спутниками, включая устройства двойного назначения. Об этом сообщается в соответствующем документе.
Речь идет о тех терминалах, которые могут передавать или принимать сигнал от космических объектов связи иностранных государств.
Исключение сделают лишь для тех устройств, на которые у импортера есть решение Госкомиссии по радиочастотам о выделении нужных полос. Документ уточняет, что под запрет попадают и спутники двойного назначения. Ввоз таких комплектующих теперь строго ограничен.
Напомним, что в ночь на 24 марта, российская компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту отечественные спутники из группировки «Рассвет». Этот проект призван обеспечить россиянам суверенный доступ к интернету, особенно в Сибири и Арктике.