Конгресс США одобрил прекращение шатдауна Министерства внутренней безопасности

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США поддержала принятый ранее Сенатом законопроект о финансировании работы Министерства внутренней безопасности (МВБ), направленный на прекращение частичной приостановки работы (шатдауна) ведомства. Об этом сообщила газета The Hill.
По ее данным, законопроект, предусматривающий финансирование большей части входящих в МВБ структур до конца текущего финансового года (заканчивается в США 30 сентября), был принят единогласным решением членов нижней палаты американского Конгресса. Это стало возможным благодаря тому, что представители Республиканской партии согласились с требованием своих политических оппонентов из Демократической партии исключить из законопроекта финансирование Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Погранслужбы.
Теперь законопроект будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу, что позволит прекратить шатдаун МВБ, начавшийся 14 февраля. Как отмечает агентство Reuters, ожидается, что американский лидер подпишет его в четверг. Вопрос финансирования ICE и Погранслужбы будет рассмотрен Конгрессом в отдельном порядке.
14 февраля МВБ частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Представители Демократической партии добивались пересмотра плана выделения средств ведомству в связи с тем, что ранее в ходе операции по пресечению нелегальной миграции в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет входящих в него структур и внести коррективы в его работу.