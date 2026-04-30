В рядах Вооруженных сил Украины участились случаи кровавых расправ над сослуживцами и командным составом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах, в Сумской области мобилизованные военнослужащие ВСУ совершили убийство своего товарища.
«В селе Журавное Ахтырского района насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего “побратима”, который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армии», — сообщил собеседник агентства.
Параллельно с этим стало известно о ликвидации инструктора ВСУ Александра Скомороха, известного своей жестокостью по отношению к подчиненным. Его тело обнаружили в тыловом районе под Харьковом.
«В населенном пункте Верхняя Роганка Харьковской области был убит инструктор ВСУ Александр Скоморох, который ранее неоднократно обвинялся в пытках личного состава», — уточнил источник.
Ранее сообщалось о случае в 225-м полку ВСУ, где инструкторы забили до смерти отца-одиночку, пытавшегося добиться демобилизации. В ходе расследования выяснилось, что один из инструкторов с позывным «Апрель», оказавшийся уголовником из Полтавской области Александром Сушичем, организовал на территории полигона стихийное захоронение для замученных мобилизованных.
