Американист: Трамп пытается разделить ответственность за проигранную войну

США обсуждают создание новой коалиции для разблокировки Ормузского пролива, однако ее перспективы остаются неопределенными. По оценке Дудакова, Вашингтон стремится разделить ответственность за ситуацию с Ираном с союзниками, не переходя к прямым действиям. По его словам, союзники США не заинтересованы в участии в подобных инициативах.
Все это напоминает игру в наперстки между США и Европой. Причем, с обеих сторон сидят мошенники, которые понимают, что контрагенты пытаются их обмануть.
Говоря о позиции европейских стран, Дудаков отметил, что они понимают: участие в разблокировке пролива приведет к ударам иранских БПЛА и ракет по их кораблям. Поддержка США со стороны Европы остается в основном на уровне заявлений, считает американист.
По мнению эксперта, сами США также не спешат задействовать свои военно-морские силы в регионе.
Они отлично понимают, что любой из этих эсминцев может очень быстро пойти на дно. Тем более, что эсминцы класса «Арли Берк» стоят по 3 миллиарда долларов каждый, и потеря даже одного станет сильнейшим репутационным ударом для американской военной машины.
Инициатива США по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива вряд ли выйдет за пределы обсуждений: ситуация может перейти в режим «бесконечной говорильни», при которой реальные действия предприниматься не будут, а ответственность будет возложена на Дональда Трампа, заключает эксперт.
Дополнительным препятствием для возобновления боевых действий, по словам Дудакова, является сокращение военных ресурсов США. Он указал, что запасы высокоточных ракет JASSM и Tomahawk, а также противоракет для систем Patriot и THAAD значительно истощены.
Внутриполитические факторы также ограничивают возможные решения Вашингтона. По словам эксперта, в США растет недовольство политикой Трампа.
Авантюра Трампа в Иране вызывает крайне негативное отношение общества. Поэтому начинать сейчас боевые действия — самому стрелять себе в ногу и подрывать свои позиции на предстоящих выборах в Конгресс.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах США сформировать коалицию по Ормузскому проливу. Предполагается, что участники смогут координировать дипломатические усилия, обмениваться информацией и обеспечивать соблюдение санкций.