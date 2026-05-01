Американист: Трамп пытается разделить ответственность за проигранную войну

США говорят о коалиции против Ирана, но не готовы к возобновлению войны — политолог Малек Дудаков в комментарии Новостям Mail назвал ключевые причины.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

США обсуждают создание новой коалиции для разблокировки Ормузского пролива, однако ее перспективы остаются неопределенными. По оценке Дудакова, Вашингтон стремится разделить ответственность за ситуацию с Ираном с союзниками, не переходя к прямым действиям. По его словам, союзники США не заинтересованы в участии в подобных инициативах.

Все это напоминает игру в наперстки между США и Европой. Причем, с обеих сторон сидят мошенники, которые понимают, что контрагенты пытаются их обмануть.

Малек Дудаков
политолог

Говоря о позиции европейских стран, Дудаков отметил, что они понимают: участие в разблокировке пролива приведет к ударам иранских БПЛА и ракет по их кораблям. Поддержка США со стороны Европы остается в основном на уровне заявлений, считает американист.

По мнению эксперта, сами США также не спешат задействовать свои военно-морские силы в регионе.

Они отлично понимают, что любой из этих эсминцев может очень быстро пойти на дно. Тем более, что эсминцы класса «Арли Берк» стоят по 3 миллиарда долларов каждый, и потеря даже одного станет сильнейшим репутационным ударом для американской военной машины.

Малек Дудаков
политолог

Инициатива США по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива вряд ли выйдет за пределы обсуждений: ситуация может перейти в режим «бесконечной говорильни», при которой реальные действия предприниматься не будут, а ответственность будет возложена на Дональда Трампа, заключает эксперт.

Дополнительным препятствием для возобновления боевых действий, по словам Дудакова, является сокращение военных ресурсов США. Он указал, что запасы высокоточных ракет JASSM и Tomahawk, а также противоракет для систем Patriot и THAAD значительно истощены.

Внутриполитические факторы также ограничивают возможные решения Вашингтона. По словам эксперта, в США растет недовольство политикой Трампа.

Авантюра Трампа в Иране вызывает крайне негативное отношение общества. Поэтому начинать сейчас боевые действия — самому стрелять себе в ногу и подрывать свои позиции на предстоящих выборах в Конгресс.

Малек Дудаков
политолог

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах США сформировать коалицию по Ормузскому проливу. Предполагается, что участники смогут координировать дипломатические усилия, обмениваться информацией и обеспечивать соблюдение санкций.

В свою очередь издание Axios писало, что командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер может представить Дональду Трампу варианты новых военных действий против Ирана, включая сценарий «короткой и мощной» серии ударов.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше