Трамп не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов.
У главы Белого дома поинтересовались, стремится ли он «нарушить прекращение огня». «Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется», — заявил Трамп. По версии американского лидера, Иран «жаждет заключения сделки».
На вопрос о том, считает ли он, что Иран проявляет упрямство на переговорах, лидер США утверждал, что не понимает, что имеется в виду. «Я не знаю, что значит упрямство, потому что в сущности никто, кроме меня и еще пары человек, не знает, что из себя представляют эти переговоры. Они очень хотят заключить сделку», — заявил американский президент.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.