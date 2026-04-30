Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прав оказался»: Медведев вспомнил знаменитую фразу Александра III, говоря о союзниках России

Медведев: Александр III был прав, что у РФ есть лишь два союзник — армия и флот.

Источник: Комсомольская правда

Плохие отношения России с Западом подтверждают, что фраза Александр III о союзниках страны была совершенно верной. У РФ по-прежнему остаются лишь два союзника — армия и флот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По его словам, Москва совершала ошибочные действия в отношениях с западными странами. Наше государство искренне верило в то, что с Европой и США можно построить хорошие связи. То есть правительство смотрело на партнерство «через розовые очки», отметил политик. Однако реальность оказалось совсем другой. И в очередной раз слова Александра III получили свое подтверждение.

«Развитие событий опровергло и какие-то мои иллюзии, и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника и вы отлично помните, кто эти союзники — армия и флот», — заключил Медведев.

Ранее Медведев раскрыл, кто станет новой элитой армии России в будущем. Политик уверен, что специалисты по дронам будут очень высоко цениться в скором времени. Ведь уже сейчас эти военные демонстрируют большие успехи на поле боя.

