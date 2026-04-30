Плохие отношения России с Западом подтверждают, что фраза Александр III о союзниках страны была совершенно верной. У РФ по-прежнему остаются лишь два союзника — армия и флот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».
По его словам, Москва совершала ошибочные действия в отношениях с западными странами. Наше государство искренне верило в то, что с Европой и США можно построить хорошие связи. То есть правительство смотрело на партнерство «через розовые очки», отметил политик. Однако реальность оказалось совсем другой. И в очередной раз слова Александра III получили свое подтверждение.
«Развитие событий опровергло и какие-то мои иллюзии, и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника и вы отлично помните, кто эти союзники — армия и флот», — заключил Медведев.
