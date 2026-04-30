Заседание по делу экс-главы ФБР, обвиняемому в угрозе Трампу, пройдет 11 мая

Судьей по делу выступит Кимберли Суонк.

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Окружной суд штата Северная Каролина запланировал на 11 мая заседание по делу бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который обвиняется в угрозе американскому президенту Дональду Трампу. Об этом говорится в записи, появившейся в электронной базе суда.

«Заседание по делу Джеймса Брайана Коми назначено на 11 мая 2026 года в Гринвилле», — указывается в сообщении.

Отмечается, что судьей по данному делу выступит Кимберли Суонк.

Коми по этому же делу предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где он проживает, для предъявления ему обвинений. Согласно судебным документам, Коми, который возглавлял ФБР в 2013—2017 гг., были предъявлены обвинения в высказывании угрозы в адрес главы государства. В центре обвинений — фотография, опубликованная Коми в мае прошлого года в соцсетях, на которой на песке были выложены ракушками числа 86 и 47. На сленге число 86 может означать избавление от чего-либо или кого-либо, а Трамп является 47-м президентом США. В видеообращении во вторник Коми, который был уволен с поста директора ФБР Трампом, заверил, что «все еще невиновен».

