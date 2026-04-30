Удар по шпионажу: РФ ограничила импорт средств спутниковой связи

Правительство Российской Федерации ввело временный запрет на ввоз в страну ряда радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и приема сигналов от иностранных спутников связи. Соответствующее постановление № 488 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно опубликованному документу, ограничения распространяются на оборудование, в том числе имеющее потенциал двойного назначения, на использование которого в России не получено соответствующее разрешение Государственной комиссии по радиочастотам.
«В целях защиты национальной безопасности Российской Федерации… правительство постановляет: установить, что запрещается ввоз в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи иностранных государств», — говорится в тексте постановления.
Контроль за исполнением принятых мер возложен на Федеральную таможенную службу и Федеральную службу безопасности РФ. Запрет вводится сроком на шесть месяцев и вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования документа.
Кроме того, правительство внесло дополнения в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, нарушение правил оборота которых подпадает под действие статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду. В данный список теперь включены вышеупомянутые категории радиоэлектронных средств.