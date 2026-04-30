Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лазеры и дроны-перехватчики включили в состав сил ПВО России

Правительство Российской Федерации внесло важные коррективы в правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы в воздушном пространстве.

Правительство Российской Федерации внесло важные коррективы в правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы в воздушном пространстве. Соответствующее постановление № 471 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в состав дежурных сил, ответственных за противовоздушную оборону, официально включены новейшие типы вооружений. В перечень технических средств, предназначенных для защиты рубежей, добавлены дроны-перехватчики, лазерные комплексы противодействия БПЛА и системы радиочастотного оружия.

Обновленный список сил, обеспечивающих безопасность воздушного пространства, теперь включает как традиционные зенитно-ракетные и артиллерийские комплексы, так и перспективные системы радиоэлектронной борьбы и специальное вооружение для борьбы с беспилотными аппаратами.

Данные изменения призваны обеспечить более эффективное обнаружение и нейтрализацию средств воздушно-космического нападения в условиях стремительного развития технологий беспилотной авиации. Расширение арсенала дежурных сил позволяет российским военным гибко реагировать на современные угрозы, применяя наиболее подходящие методы подавления и уничтожения вражеских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше