Лазеры и дроны-перехватчики включили в состав сил ПВО России

Правительство Российской Федерации внесло важные коррективы в правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы в воздушном пространстве. Соответствующее постановление № 471 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, в состав дежурных сил, ответственных за противовоздушную оборону, официально включены новейшие типы вооружений. В перечень технических средств, предназначенных для защиты рубежей, добавлены дроны-перехватчики, лазерные комплексы противодействия БПЛА и системы радиочастотного оружия.
Обновленный список сил, обеспечивающих безопасность воздушного пространства, теперь включает как традиционные зенитно-ракетные и артиллерийские комплексы, так и перспективные системы радиоэлектронной борьбы и специальное вооружение для борьбы с беспилотными аппаратами.
Данные изменения призваны обеспечить более эффективное обнаружение и нейтрализацию средств воздушно-космического нападения в условиях стремительного развития технологий беспилотной авиации. Расширение арсенала дежурных сил позволяет российским военным гибко реагировать на современные угрозы, применяя наиболее подходящие методы подавления и уничтожения вражеских дронов.