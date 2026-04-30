Депутат Хамзаев призвал поддержать кадровые перестановки в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал объединиться и поддержать решение президента РФ Владимира Путина относительно кадровых перестановок в Республике Дагестан.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение направить главу Дагестана Сергея Меликова на другую должность, высоко оценив его работу в Дагестане. И определил как приоритет поддержки председателя Верховного Суда Дагестана Федора Щукина на пост главы Республики Дагестан с необходимостью смены правительства. В этой части я считаю, что задача всех — объединиться и поддержать это решение и добиться, чтобы социальное преобразование и те запросы, которые есть у наших граждан, были услышаны и реализованы», — сказал Хамзаев в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.
Он также высказал пожелания будущему руководству региона. «Новому руководству республики хотелось бы пожелать, чтобы более внимательно отнеслись к вопросу, например, здорового образа жизни, поведенческому характеру, социальным преобразованием и другим определенным действиям. И в этой части важно, чтобы мы все вместе, как один единый мощный кулак, наводили порядок во всех тех задачах, которые сегодня были определены нашим верховным главнокомандующим. Особенно в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — добавил Хамзаев.
30 апреля президент России обсудил с представителями Дагестана кандидатуру нового главы региона. Нынешний глава — Сергей Меликов — вскоре завершает работу в республике и переходит на другую работу.