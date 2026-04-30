Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил вывод контингента США еще из двух стран Европы

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что может вывести отказаться от присутствия военнослужащих США в Италии и Испании.

Источник: РБК

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что может вывести отказаться от присутствия военнослужащих США в Италии и Испании. Об этом он сказал журналистам на брифинге в Белом доме.

«А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В своем выступлении Трамп также раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что у Берлина множество проблем: «У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, проблемы разного рода, а еще у него большие проблемы с Украиной».

В ночь на 30 апреля Трамп сообщил, что Вашингтон изучает возможность сократить свой военный контингент в Германии и планирует принять соответствующее решение в ближайшее время. Кроме того, президент США заявлял, что Мерцу стоит больше уделить внимание конфликту на Украине, а не вмешательству в противостояние Вашингтона и Тегерана.

Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение конфликта между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен!) и на исправление ситуации в собственной разбитой стране и меньше времени на вмешательство в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу со стороны Ирана", — написал Трамп.

Италия и Испания отказывали США в предоставлении военных баз для самолетов, которые собирались принимать участие в войне против Ирана. Так, Италия отказалась давать разрешение на посадку американским бомбардировщикам в Сицилии, а Испания 30 марта закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран.

Материал дополняется.

