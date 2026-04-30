Трамп допустил вывод контингента США еще из двух стран Европы

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что может вывести отказаться от присутствия военнослужащих США в Италии и Испании. Об этом он сказал журналистам на брифинге в Белом доме.
«А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В своем выступлении Трамп также раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что у Берлина множество проблем: «У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, проблемы разного рода, а еще у него большие проблемы с Украиной».
В ночь на 30 апреля Трамп сообщил, что Вашингтон изучает возможность сократить свой военный контингент в Германии и планирует принять соответствующее решение в ближайшее время. Кроме того, президент США заявлял, что Мерцу стоит больше уделить внимание конфликту на Украине, а не вмешательству в противостояние Вашингтона и Тегерана.
Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение конфликта между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен!) и на исправление ситуации в собственной разбитой стране и меньше времени на вмешательство в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу со стороны Ирана", — написал Трамп.
Италия и Испания отказывали США в предоставлении военных баз для самолетов, которые собирались принимать участие в войне против Ирана. Так, Италия отказалась давать разрешение на посадку американским бомбардировщикам в Сицилии, а Испания 30 марта закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран.
Материал дополняется.