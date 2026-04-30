Путину рассказали о дагестанских депутатах в зоне СВО

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал главе государства о Расиме Гаджиагаеве, который по совместительству преподает в школе математику и физику.

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи сегодня о депутатах в зоне специальной военной операции.

«Я также доложил верховному главнокомандующему о том, как депутаты Народного собрания защищают Родину в зоне СВО. В частности, о нашем депутате Расиме Гаджиагаеве, который по совместительству преподает в школе математику и физику. С первых дней специальной военной операции он отправился в зону СВО сначала с гуманитарной миссией, но, увидев там собственными глазами откровенный неприкрытый фашизм, он принял решение остаться, взял в руки оружие», — написал Аскендеров в Telegram-канале.

Он отметил, что Гаджиагаев находится в зоне СВО и остается действующим депутатом.

«Владимир Владимирович внимательно выслушал и попросил: “Передайте ему привет от меня”. Когда верховный главнокомандующий просит передать привет бойцу на передовой — это выше любых наград. Расим услышит. И, уверен, для него это будет лучшей поддержкой», — добавил Аскендеров.

