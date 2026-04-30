«Ведут себя ужасно»: Трамп пригрозил выводом войск из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность сокращения численности американских воинских контингентов, дислоцированных в Европе, в частности, в Италии и Испании.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность сокращения численности американских воинских контингентов, дислоцированных в Европе, в частности, в Италии и Испании. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами в ходе одного из мероприятий. Напомним, что ранее Трамп грозился вывести войска из Германии.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре военного присутствия США на фоне недовольства политикой ряда европейских стран, Трамп подчеркнул, что вопрос остается открытым.

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — сказал американский лидер, добавив, что не видит причин сохранять текущий формат военного присутствия в этих государствах.

Ранее президент США уже выступал с жесткой критикой в адрес европейских партнеров. В частности, он назвал некомпетентными действия канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность вывода значительной части американских войск с территории ФРГ. Подобные заявления отражают курс Трампа на пересмотр отношений с союзниками по НАТО, которых президент неоднократно призывал к большей самостоятельности в вопросах обеспечения собственной безопасности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше