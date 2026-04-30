В Швеции назвали, по чьему запросу арестовали шедший в Россию сухогруз

Прокуратура Швеции арестовала задержанный ранее сухогруз Caffa по запросу украинской прокуратуры, сообщило Шведское радио, получив подтверждение от Офиса генпрокурора Украины.
Ранее государственный прокурор Швеции Хакан Ларссон заявил, что «в соответствии с запросом иностранного органа» было принято решение об аресте судна для проверки возможности его передачи другому государству.
В начале марта посольство России в Швеции сообщило, что власти взяли под контроль судно Caffa, которое шло через шведские территориальные воды под гвинейским флагом, десять из 11 его моряков имеют российское гражданство.
Судно заподозрили в нарушении правил безопасности международного судоходства. Капитана — гражданина России — арестовали по подозрению в использовании поддельных документов, но позднее освободили в связи с отсутствием доказательств.
По данным портала Marine Traffiс, судно шло из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург и должно было оказаться в пункте назначения 10 марта. Его последнее место пребывания было зафиксировано в проливе Каттегат, связывающем Северное и Балтийское моря.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».