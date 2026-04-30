В Швеции назвали, по чьему запросу арестовали шедший в Россию сухогруз

Прокуратура Швеции арестовала задержанный ранее сухогруз Caffa по запросу украинской прокуратуры, сообщило Шведское радио, получив подтверждение от Офиса генпрокурора Украины.

Источник: РБК

Ранее государственный прокурор Швеции Хакан Ларссон заявил, что «в соответствии с запросом иностранного органа» было принято решение об аресте судна для проверки возможности его передачи другому государству.

В начале марта посольство России в Швеции сообщило, что власти взяли под контроль судно Caffa, которое шло через шведские территориальные воды под гвинейским флагом, десять из 11 его моряков имеют российское гражданство.

Судно заподозрили в нарушении правил безопасности международного судоходства. Капитана — гражданина России — арестовали по подозрению в использовании поддельных документов, но позднее освободили в связи с отсутствием доказательств.

По данным портала Marine Traffiс, судно шло из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург и должно было оказаться в пункте назначения 10 марта. Его последнее место пребывания было зафиксировано в проливе Каттегат, связывающем Северное и Балтийское моря.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».