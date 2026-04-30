Трамп заявил, что Мерц «работает ужасно»

У канцлера ФРГ «проблемы всех типов», считает президент США.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что канцлер Германии Фридрих Мерц «работает ужасно».

«И Германия. Имею в виду, он работает ужасно. У него проблемы с иммиграцией, у него проблемы с энергетикой, у него проблемы всех типов», — заявил американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, имея в виду канцлера Мерца, которого он уже не раз подвергал критике в последние дни. «И у него большая проблема с Украиной, потому что они находятся в этом бардаке», — добавил американский лидер.

Ранее он сообщил, что США рассматривают возможность сокращения численности размещенного в Германии воинского контингента. Президент не уточнил, почему Вашингтон может пойти на такой шаг. Однако это заявление последовало за критическими высказываниями Мерца о военной операции США против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше