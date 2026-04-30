Трамп заявил, что Мерц «работает ужасно»

«И Германия. Имею в виду, он работает ужасно. У него проблемы с иммиграцией, у него проблемы с энергетикой, у него проблемы всех типов», — заявил американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, имея в виду канцлера Мерца, которого он уже не раз подвергал критике в последние дни. «И у него большая проблема с Украиной, потому что они находятся в этом бардаке», — добавил американский лидер.