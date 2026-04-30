«Это реальная угроза»: Медведев рассказал, насколько опасны беспилотники для армий мира

Ни одна армия в этом мире пока не способна противостоять рою дронов, они реальная угроза. Однако в будущем эта проблема все же может быть решена. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа.
По его словам, многие современные беспилотники начали оснащать реактивными двигателями. Благодаря этому техника может передвигаться гораздо быстрее. Как раз данная возможность и делает их столь опасными.
«Вы знаете, к чему это все приводит, это реальная угроза и для государства, и для населения, и проблема в ходе боевых действий», — подчеркнул Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза сообщал, что в будущем новой элитой войск России станут специалисты по дронам. По его словам, БПЛА набирают бешенную популярность в боях, поскольку с помощью них можно легко сковывать активность противника. Поэтому эксперты по беспилотникам уже очень ценятся в подразделениях.