«Это реальная угроза»: Медведев рассказал, насколько опасны беспилотники для армий мира

Медведев: Ни одна армия мира не может противостоять рою дронов.

Источник: Комсомольская правда

Ни одна армия в этом мире пока не способна противостоять рою дронов, они реальная угроза. Однако в будущем эта проблема все же может быть решена. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа.

По его словам, многие современные беспилотники начали оснащать реактивными двигателями. Благодаря этому техника может передвигаться гораздо быстрее. Как раз данная возможность и делает их столь опасными.

«Вы знаете, к чему это все приводит, это реальная угроза и для государства, и для населения, и проблема в ходе боевых действий», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза сообщал, что в будущем новой элитой войск России станут специалисты по дронам. По его словам, БПЛА набирают бешенную популярность в боях, поскольку с помощью них можно легко сковывать активность противника. Поэтому эксперты по беспилотникам уже очень ценятся в подразделениях.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше