«Это реальная угроза»: Медведев рассказал, насколько опасны беспилотники для армий мира

Ни одна армия в этом мире пока не способна противостоять рою дронов, они реальная угроза. Однако в будущем эта проблема все же может быть решена. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа.