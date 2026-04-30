Трамп назвал миллиарды Байдена Украине причиной конфликта

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме подверг жесткой критике внешнюю политику своего предшественника, назвав финансовую поддержку Украины одной из главных причин продолжения боевых действий. По оценке американского лидера, масштабы затрат Вашингтона на помощь Киеву не имеют рационального обоснования.

«Байден выделил Украине 350 млрд долларов, что было просто безумием. Это одна из причин, по которой война продолжается», — заявил глава Белого дома.

Трамп также выразил недовольство отсутствием солидарности со стороны европейских стран — членов НАТО, которые, по его мнению, не поддерживают текущую военную операцию США против Ирана, несмотря на активное участие Вашингтона в украинском вопросе.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — подчеркнул американский лидер.

Президент США добавил, что конфликт на Украине не является зоной жизненно важных интересов Вашингтона, учитывая географическую удаленность сторон.

«Украина никак не касается США, нас разделяет океан. А вот их это касается», — резюмировал Дональд Трамп, вновь намекая на необходимость пересмотра участия Соединенных Штатов в обеспечении безопасности европейского региона.

