Трамп рассказал, что секретный «дискомбомбулятор» при использовании жужжит

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что американское оружие «дискомбомбулятор», которое якобы было применено в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, при использовании издает жужжащий звук.
«Они слышали такое странное жужжание откуда-то сверху», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Так он описал применение неизвестного средства в Венесуэле. По его словам, «они (вероятно, силы противника — ред.) нажали на кнопки, ничего не произошло».
Трамп ранее сообщил, что дискомбомбулятор применили в ходе похищения Мадуро. Название для оружия президент США придумал сам.