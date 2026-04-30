На Украине в ДТП погибли трое сотрудников ТЦК

По данным издания «Страна», мобилизованный мужчина находится в реанимации.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) погибли в результате ДТП в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

По его данным, сотрудники ТЦК везли мобилизованного в военкомат. Уточняется, что мужчина в реанимации.

Ранее издание сообщило о крупном ДТП в регионе. На опубликованных кадрах были видны погибший в военной форме и серьезно поврежденные машины.

Сотрудники военкоматов регулярно силой затаскивают мужчин в свои микроавтобусы. Такую практику прозвали на Украине «бусификацией».