На Украине в ДТП погибли трое сотрудников ТЦК

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) погибли в результате ДТП в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщило издание «Страна».
По его данным, сотрудники ТЦК везли мобилизованного в военкомат. Уточняется, что мужчина в реанимации.
Ранее издание сообщило о крупном ДТП в регионе. На опубликованных кадрах были видны погибший в военной форме и серьезно поврежденные машины.
Сотрудники военкоматов регулярно силой затаскивают мужчин в свои микроавтобусы. Такую практику прозвали на Украине «бусификацией».