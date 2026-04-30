Только четыре клуба ФНЛ получили лицензию для РПЛ

Только четыре клуба, выступающие в Первой лиге, получили лицензию для выступления в РПЛ.

Как сообщает СЭ, лицензии получили «Ротор», «Урал», «Родина» и «Факел».

Отказ получили два клуба — «Спартак» Кострома и «Челябинск». Они не имеют подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков. Клубы должны были предоставить дорожную карту работ по исправлению ситуации, но не сделали этого.

На данный момент в турнирной таблице Первой лиги лидирует «Факел», на счету которого 61 очко. На втором месте «Родина» (59), третьем — «Урал» (58). «Ротор» с 52 очками идёт на четвёртой позиции.

Ранее болельщик умер во время матча Первой лиги «Арсенал» — «Факел».