Только четыре клуба ФНЛ получили лицензию для РПЛ

Только четыре клуба, выступающие в Первой лиге, получили лицензию для выступления в РПЛ.
Как сообщает СЭ, лицензии получили «Ротор», «Урал», «Родина» и «Факел».
Отказ получили два клуба — «Спартак» Кострома и «Челябинск». Они не имеют подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков. Клубы должны были предоставить дорожную карту работ по исправлению ситуации, но не сделали этого.
На данный момент в турнирной таблице Первой лиги лидирует «Факел», на счету которого 61 очко. На втором месте «Родина» (59), третьем — «Урал» (58). «Ротор» с 52 очками идёт на четвёртой позиции.
Ранее болельщик умер во время матча Первой лиги «Арсенал» — «Факел».