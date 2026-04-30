В Грузии объяснили угрозы Запада в адрес страны

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.