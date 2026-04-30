Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии объяснили угрозы Запада в адрес страны

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что страны Запада распространяют лживые угрозы из-за того, что республика не присоединилась к санкциям против России.

ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. Страны Запада распространяют лживые и содержащие угрозы заявления в адрес Грузии из-за того, что она не присоединилась к санкциям против России и выбрала мир. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Все их (стран Запада — прим. ТАСС) заявления, угрозы основаны на неправде, лжи. Нет никакого аргумента. Это делается из-за того, что власть Грузии выбрала мир. Грузинская власть не присоединилась к санкциям, которые были бы губительными, разрушительными для грузинской экономики и грузинского народа», — сказал Каладзе.

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.