Mehr: в Тегеране работает средства ПВО

ТУНИС, 30 апреля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны работают в столице Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, звуки работы ПВО «слышны в нескольких районах Тегерана». Других подробностей агентство не приводит.
Агентство Tasnim со своей стороны сообщило, что система ПВО отражает атаку «малогабаритных дронов и разведывательных беспилотников». По его информации, звуки работы средств противовоздушной обороны раздаются в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.