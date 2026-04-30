Бивол: у западных промоутеров нет желания организовать третий бой с Бетербиевым

Российский боксёр Дмитрий Бивол заявил, что на Западе третий бой с Артуром Бетербиевым не очень интересен.
«Я не против боя. Есть желание побоксировать, этот поединок интересен. Если такая возможность будет, то почему бы нет? На западе этот бой уже не очень интересен. У западных промоутеров нет желания организовать третий бой», — приводит его слова RCC: MMA & Boxing.
Но он надеется, что этот поединок смогут организовать в России.
В феврале 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Их первый поединок завершился победой Бетербиева.
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв уже сообщал о планах организовать третий бой между российскими боксёрами в Москве до конца 2026 года.
Ранее WBO не санкционировала защиту титула в бою Бивола с Айфертом из-за ситуации на Украине.