Трамп обвинил союзников НАТО в доведении Украины до полного бардака

Европейские страны-члены НАТО устроили «бардак» на Украине, заявил Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме возложил ответственность на союзников НАТО за бардак на Украине. По его мнению, именно страны Европы создали там беспорядок.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что проблемы Украины не затрагивают напрямую Соединённые Штаты, так как их разделяет океан. «А вот их это касается», — добавил он, имея в виду европейские государства.

Ранее сообщалось, что Трамп после беседы с российским лидером Владимиром Путиным ожидает скорого урегулирования по Украине.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше