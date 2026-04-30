Трамп обвинил союзников НАТО в доведении Украины до полного бардака

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — заявил американский лидер.
Трамп также отметил, что проблемы Украины не затрагивают напрямую Соединённые Штаты, так как их разделяет океан. «А вот их это касается», — добавил он, имея в виду европейские государства.
Ранее сообщалось, что Трамп после беседы с российским лидером Владимиром Путиным ожидает скорого урегулирования по Украине.
