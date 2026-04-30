Трамп: США запомнят, что Европа не пришла на помощь в войне против Ирана

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. США запомнят, что европейские страны — члены НАТО не пришли им на помощь в военной операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
«Их не было, когда они были нам нужны. Нам нужно помнить об этом», — заявил глава Белого дома, комментируя отсутствие поддержки со стороны европейских союзников США по НАТО в начале военной операции против Ирана. Американский лидер при этом допустил, что ситуация повторится, «если когда-либо случится крупный» конфликт.
Ранее в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса. В беседе с британской газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия Соединенных Штатов в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к организации.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.