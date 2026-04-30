Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о желании одержать «более крупную победу» над Ираном

Американский лидер также вновь обвинил НАТО в нежелании помогать Вашингтону вести военную операцию против республики.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США уже одержали победу над Ираном, однако ему бы хотелось, чтобы это выглядело более убедительно.

«Мы уже победили, но я хочу более крупную победу», — сказал он в интервью телеканалу Newsmax. По словам американского лидера, ВС США «уничтожили ВМС и ВВС Ирана, его радиолокационное оборудование и руководство».

Трамп вновь обвинил Североатлантический альянс в нежелании помогать Вашингтону вести военную операцию против исламской республики. «Мы совершенно не получили помощи от НАТО. Другим странам следовало сделать это (помочь США — прим. ТАСС)», — заявил он.

