Трамп заявил о желании одержать «более крупную победу» над Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США уже одержали победу над Ираном, однако ему бы хотелось, чтобы это выглядело более убедительно.
«Мы уже победили, но я хочу более крупную победу», — сказал он в интервью телеканалу Newsmax. По словам американского лидера, ВС США «уничтожили ВМС и ВВС Ирана, его радиолокационное оборудование и руководство».
Трамп вновь обвинил Североатлантический альянс в нежелании помогать Вашингтону вести военную операцию против исламской республики. «Мы совершенно не получили помощи от НАТО. Другим странам следовало сделать это (помочь США — прим. ТАСС)», — заявил он.