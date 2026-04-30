Сотрудники военкомата в Одессе избили бывшего военнослужащего ВСУ

Сотрудники военкомата в Одессе пытались мобилизовать и избили бывшего украинского военнослужащего.
Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
«В Одессе военкомы напали на освобождённого из плена военного», — говорится в сообщении.
По информации издания, мужчину силой затолкали в микроавтобус, забрали у него телефон и стали избивать.
Сам мужчина пытался объяснить, что он освобождён из российского плена и имеет инвалидность.
По данным «СТРАНА.ua», только через 20 минут, убедившись в правдивости слов мужчины, его отпустили.
Ранее житель Ровненской области Украины обстрелял из автомата сотрудников ТЦК и полиции, два человека получили ранения.