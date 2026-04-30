Трамп заявил, что Мерц не нашел аргументов в споре по Ирану

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц не нашел аргументов в состоявшемся между ними споре относительно американо-израильской войны с Ираном.
«И он меня критиковал за все это по Ирану. А я спросил: “Вам бы хотелось видеть ядерное оружие в руках Ирана?” Он ответил отрицательно. Я сказал: “Ну, тогда я, видимо, прав”. У него не оказалось на это никакого ответа», — утверждал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, комментируя свои дебаты с германским коллегой. Других деталей этой беседы президент США излагать не стал.
По его словам, «мировое сообщество» в целом, США, Ближний Восток и Европа не могут позволить Ирану разработать ядерные вооружения. Военную операцию против Ирана следовало провести давно, полагает американский лидер.
Между тем Тегеран много раз подчеркивал, что не пытается создать ядерное оружие. Более того, никаких свидетельств разработки Ираном ядерного оружия не находили и западные спецслужбы. В конце января об этом свидетельствовала в том числе газета The New York Times. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.