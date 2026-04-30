Представитель Захаряна: аренда в «Целе» всегда возможна, но у нас есть и другие варианты

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о возможном будущем клиента.

«Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в “Целе” всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона», — приводит его слова Sport24.

Он отметил, что «Реал Сосьедад» вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию.

В текущем сезоне Захарян сыграл за команду 20 матчей и забил один гол. Также он выиграл свой первый трофей с командой — Кубок Испании.

Ранее одноклубник Захаряна представил его как Водкаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании.