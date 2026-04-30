В Грузии заявили, что страну и в будущем ждут попытки революции

ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. Иностранные государства продолжают вливать деньги в Грузию, в связи с чем страну и в будущем ждут попытки революции. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу «Имеди».
«Конечно же, и сегодня тратятся деньги на то, чтобы еще больше углубить поляризацию, разделить общество, устроить противостояние. Были попытки устроить революции. Они будут еще. Тренинги, на которых прямо говорят о революционных сценариях, свидетельствуют об этом», — сказал Каладзе.
Несмотря на это, отметил политик, все попытки свержения власти, как и раньше, будут пресечены. По его словам, грузинские правоохранители находятся на высоте и защитят мир в стране.
Ранее «Имеди» распространил информацию о том, что грузинские оппозиционные партии готовят новые беспорядки в стране. По его данным, на этот раз революционный сценарий для оппозиции прописывает один из лидеров организации «Пражский центр гражданского общества» Игорь Блажевич.
В мае 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии неизменно настаивали на том, что цель закона — обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в стране НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.