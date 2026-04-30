В Грузии заявили, что страну и в будущем ждут попытки революции

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии неизменно настаивали на том, что цель закона — обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в стране НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.