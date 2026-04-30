Украинские мобилизованные убили сослуживца за донос командованию об их плане побега.
Об этом РИА Новости заявили представители силовых структур.
Инцидент произошёл в селе Журавное Сумской области.
«Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего “побратима”, который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армии», — заявил представитель силовых структур.
Ранее украинский военный инструктор Александр Скоморох, обвинявшийся в пытках подчинённых, был убит в тыловом районе в Харьковской области.