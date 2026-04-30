Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики: мобилизованные в ВСУ убили сослуживца за донос о плане побега

Украинские мобилизованные убили сослуживца за донос командованию об их плане побега.

Об этом РИА Новости заявили представители силовых структур.

Инцидент произошёл в селе Журавное Сумской области.

«Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего “побратима”, который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армии», — заявил представитель силовых структур.

Ранее украинский военный инструктор Александр Скоморох, обвинявшийся в пытках подчинённых, был убит в тыловом районе в Харьковской области.