Губерниев: боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шансах футболиста «Акрона» Артёма Дзюбы и хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина стать политиками.
«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников. Это же не просто: “Они могли бы быть депутатами”. Они действующие спортсмены — пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», — приводит его слова Sport24.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
Ранее Роднина допустила, что Овечкин мог бы стать политиком.