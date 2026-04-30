ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. Европейская бюрократия находится в тяжелейшем состоянии, так как сегодня ею руководят неформальные силы, так называемое глубинное государство. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
«Сегодня европейская бюрократия находится в тяжелейшем состоянии. Она не выражает ни те ценности, на основе которых был создан в свое время Европейский союз, и, конечно же, она отдалилась от всего. Ясно проглядывается то, что европейской бюрократией, к сожалению, руководит неформальное правление, так называемое deep state (“глубинное государство” — прим. ТАСС), что является огромной проблемой для нынешнего мира. Это реальность, правда», — сказал Каладзе.
В мае 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал Тбилиси отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно настаивали на том, что цель закона — обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.
26 октября 2024 года на парламентских выборах «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. В ноябре 2024 года партия решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.