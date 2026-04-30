«Обнажит ещё больше проблем»: что в ЕС говорят об интеграции Украины в союз

Европейский союз намерен инициировать план по урезанной интеграции Украины в объединение вместо полноценного присоединения, сообщает Politico со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Евросоюз планирует для Киева льготы «до вступления», в то время как надежды на ускоренное предоставление членства угасают. Как уточняется, должностные лица ЕС изучают возможности подключить Украину к отдельным сегментам рынков, схемам финансирования и политическим институтам блока до вступления в его состав. Такую модель в Брюсселе охарактеризовали как «ускоренную постепенную интеграцию». Как отмечают эксперты, такие инициативы ЕС — это своего рода «утешительный приз» для Киева, который можно будет продемонстрировать украинскому обществу.