«Обнажит ещё больше проблем»: что в ЕС говорят об интеграции Украины в союз

Европейский союз намерен инициировать план по урезанной интеграции Украины в объединение вместо полноценного присоединения, сообщает Politico со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Евросоюз планирует для Киева льготы «до вступления», в то время как надежды на ускоренное предоставление членства угасают. Как уточняется, должностные лица ЕС изучают возможности подключить Украину к отдельным сегментам рынков, схемам финансирования и политическим институтам блока до вступления в его состав. Такую модель в Брюсселе охарактеризовали как «ускоренную постепенную интеграцию». Как отмечают эксперты, такие инициативы ЕС — это своего рода «утешительный приз» для Киева, который можно будет продемонстрировать украинскому обществу.
«Страны Евросоюза готовят пакет краткосрочных льгот для Украины ради её сближения с блоком после того, как европейские столицы отклонили планы ускорить предоставление полноправного членства… Предлагаемые меры будут включать в себя расширение доступа к рынкам и участия в программах и структурах ЕС», — говорится в материале.
По данным Politico, среди стран, участвующих в разработке данного предложения, — Германия и Франция.
«Будучи активными сторонниками Украины, они с опаской относятся к поспешному вступлению. На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немедленное членство Украины в ЕС, “конечно, невозможно”, но сказал, что Киеву может быть предложено “участие в заседаниях Европейского совета без права голоса”, а также работа в отдельных форматах с другими институтами, такими как Европарламент», — сообщает издание.
Как отмечают журналисты, ещё один вариант, продвигаемый союзниками Украины, — присвоить Киеву статус «присоединяющегося государства», чтобы продемонстрировать его уверенный курс на вступление в ЕС. Об этом говорится в предложении Литвы, с которым ознакомилось Politico.
«Исторически такое обозначение применялось к странам, подписавшим договор о присоединении и ожидавшим его ратификации», — уточняет издание.
«Вступление весьма маловероятно».
Как обращает внимание Politico, предложения были сформулированы после ужина представителей стран ЕС в Брюсселе, «прошедшего в напряжённой атмосфере» в марте.
«Тогда европейские столицы отвергли инициативу Еврокомиссии по “обратному расширению”, предполагавшую присоединение Украины до проведения важных реформ», — уточняет Politico.
По данным издания, вместо этого начался поиск «осязаемого решения», которое Киев мог бы презентовать собственному населению, попутно работая над реформами, необходимыми для получения полноправного членства.
«С момента того ужина … государства-члены чётко дали понять, что в ближайшей перспективе вступление весьма маловероятно, — сказал Politico один из дипломатов. — Но нам нужно представить конструктивное предложение о том, как до тех пор мы можем эффективнее вместе двигаться вперёд».
Ранее газета Le Monde сообщала, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации СМИ, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
«Кормить завтраками».
Как отмечают эксперты, предложения ЕС об «ускоренной постепенной интеграции» Украины — это по сути «новые слова о старых обещаниях».
«Радикально они ничего не меняют. Никто Украину быстро всё равно принимать не будет, но кормить завтраками надо. Это новая форма подачи того же самого завтрака», — подчеркнул доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви в комментарии RT.
По его словам, в новых предложениях Брюсселя речь будет идти не столько о льготах, сколько об обязанностях Украины.
«В большей степени гармонизировать право, открывать рынки, разрешать европейцам скупать земли и оставшиеся мощности. Именно этого на самом деле хотят европейцы, а не скорейшего включения Украины в ЕС», — отметил Леви.
Он также пояснил, почему ключевые члены ЕС, такие как Германия, Нидерланды и Италия, не готовы обсуждать вопрос о полномасштабном вступлении Украины в ЕС.
«Полное вступление в Европейский союз означает в том числе включение в модель перераспределения. Главные доноры, крупные государства, отдают Брюсселю достаточно большое количество денег и тоже хотят получать средства на свои проекты из европейских фондов. Но когда появляется новая страна — недоразвитая и слабая — очевидно, что она будет слабым звеном, и основной поток денег польётся туда», — сказал эксперт.
По его словам, в текущей ситуации, когда даже экономикам больших стран ЕС, в том числе Германии и Франции, не хватает денег, вступление Украины в Евросоюз или любая её интеграция «обнажит ещё больше проблем».
В свою очередь, как полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин, вступление в ЕС, а также любые формы интеграции Украины в это европейское объединение — это своего рода «морковка для Киева и украинского общества», которой Брюссель периодически размахивает перед ними.
«Брюссель действительно заинтересован в природных и продовольственных ресурсах, которые Украина может предоставить европейской экономике. Вполне возможно, что в рамках новых предложений могут предполагаться послабления для Киева при экспорте украинской продукции. Но в то же время будут и требования к реформированию юридической и экономической системы на Украине», — отметил Камкин в беседе с RT.
Он также считает, что так называемая «урезанная интеграция» — это своего рода «утешительный приз» для Киева.
«Все эти инициативы предпринимаются для киевского режима, который может продемонстрировать это внутриукраинской аудитории как хоть какое-то достижение», — заявил Камкин.
Как отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, новые предложения Брюсселя стоит расценивать как уловку.
«Украине необходимо провести огромный комплекс реформ и избавиться от проблем, которые имеются на её территории. Эта страна абсолютно не соответствует критериям Евросоюза. Сначала для вида рассматривался ускоренный способ включения Украины в ЕС, но потом для всех стало очевидно, что даже это слишком большое обременение для европейского объединения. Новые же предложения — это попытка отремонтировать машину на ходу, но это крайне небезопасно и в целом звучит как провальная идея», — заключил Мухин.