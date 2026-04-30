В Киеве признали, что выплаты получили не все семьи погибших солдат ВСУ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Далеко не все родственники погибших бойцов ВСУ получили обещанные государством выплаты, потому что в бюджете Украины 50-процентная дыра. Об этом заявил депутат Верховной рады Анатолий Бурмич в комментарии каналу «Новости. Live».
«Все знают, что у нас на 50% в бюджете дыра. Можно принимать какие угодно законы, но их неоткуда брать. Все, кто погиб, — не все же [родственники] получили 15 млн [гривен, или более $341 тыс.], про которые им государство гарантировало, что семьи, супруги получат их. И на сегодняшний день эти 15 млн растянуты на 80 месяцев — это фактически на 7 лет», — сказал депутат.
На Украине регулярно проходят акции протеста родственников погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Власти страны не торопятся признавать факт гибели военнослужащих. Украинские и зарубежные аналитики неоднократно отмечали, что называемые Киевом официальные данные о потерях, вероятнее всего, значительно занижены. При этом ряд экспертов отмечают, что власти страны могут сознательно затягивать идентификацию тел военнослужащих, чтобы не платить компенсации семьям погибших.