Монсон назвал решение World Boxing по россиянам несправедливым

Получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон считает несправедливым решение World Boxing допускать российских боксёров к турнирам только в нейтральном статусе.

«Я очень рад, что World Boxing позволяет российским спортсменам соревноваться. Но считаю несправедливым и лицемерным то, что они не могут выступать под флагами России», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что спорт и политика не должны быть связаны:

«При этом, как мы видим, США участвуют в международных конфликтах, однако их спортсмены никогда не отстраняются от Олимпиад, боксёрских турниров и других соревнований».

29 апреля World Boxing допустила российских и белорусских боксёров к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе.

До этого организация одобрила заявку Федерации бокса России на включение в состав её членов.

Ранее председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал решение World Boxing о допуске россиян к участию в соревнованиях.

