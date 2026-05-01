Лазерное оружие будут использовать для охраны границы России

Лазерное оружие и дроны-перехватчики были включены в дежурные силы по охране государственной границы России в воздушном пространстве.

Об этом говорится в постановлении правительства России, передаёт ТАСС.

Кроме того, в перечень попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулемётные комплексы, самолёты, вертолёты, корабли, средства радиоэлектронной борьбы.

Отдельно упоминается специальное вооружение: комплексы радиочастотного оружия, унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем рассказал о белорусском лазере, который может сжигать БПЛА.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше