Лазерное оружие будут использовать для охраны границы России

Лазерное оружие и дроны-перехватчики были включены в дежурные силы по охране государственной границы России в воздушном пространстве.
Об этом говорится в постановлении правительства России, передаёт ТАСС.
Кроме того, в перечень попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулемётные комплексы, самолёты, вертолёты, корабли, средства радиоэлектронной борьбы.
Отдельно упоминается специальное вооружение: комплексы радиочастотного оружия, унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения.
При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем рассказал о белорусском лазере, который может сжигать БПЛА.